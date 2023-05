Non solo abiti favolosi in mostra a Cannes Agli eventi | sui red carpet e alle prime | ogni tanto le star sbagliano il look

Leggi su amica

(Di martedì 16 maggio 2023) La 76 edizione del Festival diha preso il via il 16 maggio. Attrici, registi e celebrity da tutto il mondo arrivano sul reddella croisette per celebrare il cinema. Concentrati in 11 giorni, innumerevoli, cerimonie e proiezioni di film porteranno gli ospiti a sfoggiare i loro migliori. Ma, la voglia di farsi notare e il consiglio sbato, possono portare a scelte di dubbio gusto e a tragici scivoloni di stile, incidenti sul tappeto rosso o errori di valutazione riguardo a proporzioni troppo ridotte, volumi esagerati, trasparenze inattese e spacchi traditori. Il reddella prima serata del Festival di2023 conta già le sue vittime. E i loro outfit vanno a sommarsi a quelli più ...