“Non riuscivo a muovere il mouse | poi la diagnosi choc a 29 anni | ho il Parkinson e 30 viti in titanio nella colonna vertebrale” | la storia di Emma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Tutto comincia in modo apparentemente banale, quando avverte difficoltà abene ilmentre esegue dei lavori come graphic designer. PerLawton, che in quel momento ha solo 29, è il primo segnale di quello che diverrà un percorso drammatico e doloroso. Che ha un nome preciso, anche se inaspettato per la sua giovane età:. Unache inizia nel 2013: “Una delle mie colleghe aveva la sindrome del tunnel carpale al polso, a quel punto ho pensato che probabilmente ce l’avevo anch’io. Quindi non mi sono molto preoccupata”, scrivesu Metro.uk. Come spesso accade, chi tende invece a prendere le cose sul serio sono i genitori a cui la ragazza promette “di prenotare un appuntamento dal dottore”. Il quale noterà alcuni sintomi che ...