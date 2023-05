“Non mangiateli | riportateli al supermercato” Ritiro immediato per tre prodotti Il ministero della Salute

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilha ritirato trealimentari per il rischio salmonella e listeria. Chi li ha acquistati deve evitare di consumarli e riportarli al punto vendita. La salmonella enteritidis è un batterio Gram-negativo che può provocare gastroenterite con nausea, dolori addominali, diarrea acquosa (raramente con muco e sangue), vomito e febbre. I sintomi iniziano di solito 12-48 ore dopo l’ingestione degli alimenti contaminati. Possibili anche febbre enterica con forte abbattimento, setticemia e artrite. Rilevate anche tracce di listeria, un batterio si può rilevare anche in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude,lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. Leggi anche: Uova ritirate da supermercati e negozi: marca e lotti. I ...