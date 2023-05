“Non dovevi farlo” Clizia Incorvaia ‘vergognosa’ per i suoi fan | spunta una foto ed è veleno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Bufera social sudopo l’ultima. In questi giorni guardando verso l’alto chi sperava in un bel sole giallo stagliato sull’azzurro c’è rimasto male. Nuvole, grigiore e acquazzoni imperversano sull’Italia. Ma non c’è maltempo soltanto in cielo. Pure sui social tuoni e fulmini vanno alla grande. E non parliamo di ‘hater’, etichetta che poi, a pensarci bene, non significa nulla. La traduzione esatta sarebbe ‘odiatori’. Ma non è che basta scrivere una parolaccia per passare per hater. No no, deviproprio di professione l’hater… Gli hater, secondo il senso comune, sono quelli che sotto ogni post, o quasi, attaccano, insultano, offendono e criticano in modo scomposto. E non si limitano al contenuto, ma vanno sul personale e ci vanno giù pesante. Ma chi sono questi hater? Cioè anche voi che ...