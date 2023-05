Non cresce più il cibo! | gli sproloqui della gretina Bjork | salvatela dalla tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Si chiamaRuggeri, come la cantante islandese. «Mi hanno chiamata così in suo onore».significa betulla, è verde sin dal nome, poi l'Islanda è natura al massimo delle potenzialità. Eppure il grindadráp è un rito terrificante che in Islanda ancora si celebra: delfini e balene vengono prima trascinati a riva e poi massacrati a bastonate e coltellate. L'acqua si colora di rosso sangue. A Reykjavìk la mattanze delle balene è ancora legale, forse non lo sarà più dal 2024. La natura al massimo delle sue potenzialità ha un lato oscuro. Questo per dire in modo un po' pacchiano che aRuggeri sfugge la complessità del reale, circostanza che emerge in modo grottesco quando la incontriamo in tv. Già, perché nei giorni delle tende contro il caro-affitti ci siamo quasi scordati degli imbrattatori per l'ambiente. Ma sono vivi e ...