Noi | i complottisti Nessuno è immune alle teorie cospirative E non sempre è un male

(Di martedì 16 maggio 2023) La paura dei complotti è consustanziale alla nostra mente e ci ha aiutato nell’evoluzione. Però crea danni nelle società complesse specie se, come in Italia, arriva in ambiti istituzionali. L’esempio (incredibile) di Musk e Harari sull’intelligenza artificiale. L’unico antidoto: studiare.