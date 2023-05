(Di martedì 16 maggio 2023) Su alcune bacheche social è apparso un post contro, questo: Nell’immagine si vedono due fotografie diverse, una con una modella che indossa una camicetta e la scritta VOGUE – nulla a che fare, però, con la rivista dallo stesso nome – e la stessa camicetta indossata dadurante un qualche comizio. Il post riporta queste parole: Nel frattempo la classe operaia è andata da. Non amo trattare questioni che coinvolgano specifici politici, ma negli anni ci è capitato, sia a destra che a sinistra, e siccome qui la verifica dei fatti era cosa da pochissimi secondi ci siamo prestati volentieri. Laindossata dalla segretaria del PD non è di, ma è una camicetta della ditta Marella, che si trova online alla fantasmagorica cifra di ben 75 ...

No, la camicia di Elly Schlein non è di Dior. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.