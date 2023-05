Nicola Binda in esclusiva | “Serie A? Bari e Cagliari favorite”

(Di martedì 16 maggio 2023) È unscatenato quello intervenuto ai nostri microfoni: “A?sono le mie”. Il noto giornalista, CaporedattoreB e Lega Pro Gazzetta dello Sport, ha tracciato un pronostico sulla fase finale del campionato diB. Venerdì è in programma l’ultima giornata che si preannuncia molto delicata e ricca di colpi di scena. Ecco le dichiarazioni diche lunedì 22 maggio sarà presente in Romagna al Ristorante Frontemare per l’evento Gran Galà Top11B 2023 Rimini. A TU PER TU CON: “PLAYOFF PER LA PROMOZIONE INA?IN ...

Nelle interviste del dopo - gara, l'inviatodella Gazzetta dello Sport avvicina Lugaresi e prova a stuzzicarlo: "Presidente, oggi ha vinto anche la Juve, è contento". "A un dato momento,...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447, noto giornalista ed esperto di Serie B, sulla Gazzetta ha analizzato la corsa ai playoff di Serie B, sottolineando come due squadre stiano meglio di tutti e siano quindi le favorite per ...Intervistato dai colleghi di ilovepalermocalcio.com, il giornalista della Gazzetta dello Sportparla di Reggina ed in modo particolare del percorso effettuato dalla società rispetto alle penalizzazioni subite: ' Il fatto che la Reggina sia stata estromessa per la penalizzazione ha ...

Nicola Binda: 'Sulla Reggina, la Corte Federale d'Appello non ... CityNow

Palermo, l’ansia di Corini. Reggina-Ascoli è un bivio. Venezia, serve l’ultimo sforzo. Il Pisa venerdì non può fallire Como, ci credi Statistiche e forma: ecco cosa succederà Questo il titolo della G ...Fallimento in vista per un prestigioso club italiano. Un esperto spiega la situazione e cosa potrebbe succedere, con qualche buona notizia.