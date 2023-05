Tre gli atleti presenti in classifica nonostante non siano più in attività: imaestri della ... 42,6 milioni Guadagni fuori dal campo: 45 milioni Sport: basket 12 -(a pari merito con Russel ...Il Psg ha messo l'attaccante nigeriano nel mirino in vista della rivoluzione estiva ( Messi -sul piede di partenza ). Tra l'altro non vanno dimenticati gli ottimi rapporti tra D e Laurentiis ...... devo invogliarlo, ma non posso dire che ci sono Messi e, se non ci sono. Devo essere ... dopoo tre boccate... Scholes...". Nel frattempo io avevo dato tre notizie e citato venti nomi. Se ...

Neymar, due fattori lo avvicinano al Chelsea | Mercato Calciomercato.com

PSG, la definitiva rottura della MMN: Messi e Neymar verso l’addio La MMN ha vissuto alti e bassi in questi due anni e secondo Le Parisien il PSG sarebbe intenzionato a vendere sia Messi che Neymar.Cosa sta succedendo a Parigi Da Messi passando a Neymar e Verratti. Tutti i giocatori fuori dai piani del PSG ...