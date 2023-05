Nelle case popolari del Lazio inquilini con 100 mila euro

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - "Servono nuove politiche abitative. La mia idea è superare Corviale e le torri di Tor Bella Monaca: costruire e abbattere per un'edilizia che sia a misura d'uomo". La riflessione è del presidente della Regione, Francesco Rocca, in una intervista al Corriere della Sera. "La trascuratezza che abbiamo trovato negli immobili Ater è inquietante, centinaia dicon reddito dichiarato di 80-100- racconta Rocca - un'altra questione è il canone, che è rimasto ancora a 7al mese, mentre in altre regioni, dalla Campania all'Emilia Romagna, è di 50al mese. E' ovvio che, senza adeguamenti, non ci sono risorse per la manutenzione". Per quanto riguarda gli alloggi studenteschi, "stiamo studiando le misure per dare un sostegno ai giovani. Con lo scivolamento ...