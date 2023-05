Nel terziario il fatturato continua a crescere anche a inizio 2023 | migliora la fiducia degli imprenditori

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel primo trimestreprosegue la crescita dela Bergamo per le imprese delcon almeno 3 addetti: la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è pari al +6,5% nei servizi e al +9,3% nel commercio al dettaglio. Nei servizi il numero indice delsale così a quota 113,8, registrando una crescita del +1,7% rispetto al trimestre precedente, una “velocità di crociera” in linea con quella evidenziata a fine 2022, mentre il commercio al dettaglio mostra un’accelerazione (+2,8%) consentendo all’indice di raggiungere quota 100 e recuperando così, almeno in termini nominali, il livello del 2010. L’andamento delrisulta condizionato dalla dinamica dei prezzi, che mostrano segnali contrastanti: se nel commercio al dettaglio emergono prime indicazioni di ...