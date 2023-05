Nefrologo La Manna | ' inibitore C5 cambia storia naturale Seu atipica'

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "Grazie a ravulizumab la cura della sindrome compie un ulteriore passo in avanti. La terapia non solo modifica radicalmente ladella malattia, ma migliora sensibilmente la qualità di vita dei malati e dei loro famigliari". Così Gaetano La, professore associato di Nefrologia all'Università di Bologna, oggi a Milano, nel corso di un evento con la stampa organizzato da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, commenta il rimborso di ravulizumab per il trattamento della sindrome emolitico-uremica (Seu)che danneggia le pareti dei vasi sanguigni di reni e altri organi. "Oggi - spiega lo specialista - l'obiettivo primario del trattamento della sindrome consiste nello 'spegnimento' del sistema del complemento e, in particolare, della proteina C5. Per farlo, sino ad ...

(Adnkronos) – "Grazie a ravulizumab la cura della sindrome compie un ulteriore passo in avanti. La terapia non solo modifica radicalmente la storia naturale della malattia, ma migliora sensibilmente l ...