Nba playoff | via alle finali di Conference | dove vedere le sfide di basket

(Di martedì 16 maggio 2023) NBA: al via ledi! Boston contro Miami ad est, Denver contro Los Angeles Lakers ad ovest in un remake delleavvenute nel 2020 nella bolla d'Orlando quando ad avere la meglio furono i gialloviola sulle ali di un inossidabile Lebron James. Partiamo dalla finale della Eastern: la sfida tra Boston Celtics e Miami Heat vede i primi nettamente favoriti sulla carta, ma occhio ai ragazzi di coach Erik Spoelstra. Gli Heat, dopo aver chiuso la regular season in ottava posizione, hanno eliminato in successione i temibili Bucks di Antetokounmpo con un 4-1 e i New York Knicks in sei gare. Grazie ad uno straordinario Jimmy Butler ed un lungo come Bam Adebayo, Miami vuole provare un altro colpaccio e strappare il pass per le “NBA Finals”. Dalla parte opposta trovano dei Boston Celtics con un Jayson ...

... i Philadelphia 76ers hanno infatti annunciato il licenziamento del loro allenatore negli ultimi tre anni, tutti e tre conclusi con una corsa aiarrestatasi in semifinale di conference. L'......nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio alle 2.30 su Sky Sportcon commento in diretta di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna - Repliche mercoledì 17 maggio su Sky SportEST ...L' esame Jokic è il più complicato da affrontare per David e i Lakers, perché oltre le cifre stratosferiche (30.7 punti, 12.8 rimbalzi e 9.7 assist nei) il serbo resta l'enigma della...

A person with knowledge of the decision says the Philadelphia 76ers fired coach Doc Rivers following a third straight exit in the second round of the playoffs.He now has a career record of 17-33 in closeout games of playoff series, and he has the most blown series leads of any coach in NBA history. Rivers has gotten defensive about the latter—"I wish y'all ...