(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo “Stringimi Forte”,presenta “”, il suo terzo singolo prodotto da Francesco Tosoni per Indieffusione e scritto insieme a Roberto Casalino, sinergia che si rinnova dopo il singolo di debutto “Make Up” Disponibile dal 12 Maggio insieme ad un originale video che vede l’artista protagonista in un’inedita veste grafica, il brano entra nella playlist editoriale “Glow” di Spotify. Il cantautoretorna per stupire ancora una volta con l’uscita del suo terzo singolo ““. Un branoche sa già di hit, un mix di pop, dance e chitarre elettriche che racconta di un amore non corrisposto che continua a far soffrire, un sentimento dal quale si riesce però a trovare sollievo tra le luci della pista da ballo. Con la sua voce potente e la sua innata capacità di emozionare, ...

NARCISO lancia la travolgente "DISCOBALL"

