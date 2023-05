Napoli | sindaco Manfredi | «Il Maradona non è in vendita»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Gaetanodi, sui festeggiamenti dello Scudetto e sulla possibiledello Stadio Gaetanodi, ha parlato a Canale 21 dei prossimi festeggiamenti per lo Scudetto dei partenopei e del futuro dello Stadio. Di seguito le sue parole. FESTA SCUDETTO – «Si stanno facendo delle valutazioni, sicuramente il centro della festa sarà lo stadio, ma vogliamo garantire una partecipazione ampia anche tramite dei maxi-schermi che possono essere distribuiti in città e anche nell’area metropolitana. Adesso stiamo ancora nella fase iniziale ma si stanno facendo delle valutazioni per garantire la massima partecipazione possibile». STADIO IN...