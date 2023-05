Napoli | Kim verso l’Inghilterra

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilpotrebbe salutare il sudcoreano Kim Min Jae dopo una sola stagione in azzurro, il centrale sembra essere vicino alla Premier League Ilpotrebbe salutare il sudcoreano Kim Min Jae dopo una sola stagione in azzurro, il centrale sembra essere vicino alla Premier League. Clausola da 50 milioni, non impossibile per i club inglesi, e il triplo di ingaggio rispetto all’Italia stanno facendo vacillare il difensore. La società non starà certo a piangersi addosso e avrebbe già individuato in Danso l’erede giusto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.