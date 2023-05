Napoli | De Laurentiis al Financial Times | “Siamo un gruppo | non una sola stella”

(Di martedì 16 maggio 2023) Applicare al mondo del calcio la lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio Deè questo il segreto del successo che ha portato il suoa vincere lo scudetto. In un’intervista al, il produttore cinematografico e presidente dalla squadra di calcio partenopea ha ripercorso “l’avvincente storia di svolta” impressa, dal momento dell’acquisizione di unin bancarotta, fino al “finale da favola” scritto il 4 maggio scorso e risultato di “una strategia non ortodossa del proprietario”. Nel relitto del, che non si era mai ripreso dall’infatuazione per il geniale e travagliato Diego Armando Maradona, Deha intuito uno scenario avvincente di inversione di tendenza, scrive il giornale: un copione, quello scritto dal ...

Il nome in cimi alla lista dei desideri è quello di Victor Osimhen del. Osservatori del ... Deha fissato il prezzo ad almeno 150 milioni di euro: la trattativa può partire nelle ......milioni e garantirà al coreano uno stipendio più alto di quello che attualmente percepisce a. In questo caso, però, non c'è clausola che tenga: sarà Dea decidere se e quando ...(Photo by Anne - Christine POUJOULAT / AFP) Con Kim ormai dato in partenza, illavora sul mercato per rimpiazzarlo. In cima alla lista dei desideri del club di De, scrive la ...

Napoli, De Laurentiis ha scelto: il piano per Kvaratskhelia Calciomercato.com

Come riporta La Repubblica, il Napoli farà a breve un sopralluogo a Dimaro per il prossimo ritiro azzurro: "La prossima stagione entrerà nel vivo domani, con il sopralluogo a Dimaro di una delegazione ...L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di questa stagione. Secondo il quotidiano ...