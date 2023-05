Nada mas Domani è oggi 365 giorni per cambiare vita

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 16 maggio 2023) Resistere ancora un altro giorno, solo un altro giorno,mas. 365. Una sfida. Un obiettivo da conquistare: rimettersi in forma attraverso lo sport ed entrare in terza fascia nella classifica italiana di Padel. Determinazione, grinta e spirito di sacrificio di un giovane youtuber romano da un lato. Un team di esperti al suo servizio, dall’altro. Simone Scibetta, 31 anni e 100 kg. Protagonista di una web series in cui racconterà ai suoi followers la sua “pazza” avventura: vivere unada atleta per un anno intero. Un viaggio lungo 365in cui ho deciso di modificare drasticamente le mie abitudini e di conseguenza la mia. Arrivato a 30 anni mi guardo allo specchio e vedo una persona che non vorrei essere. E nella mia testa mi dico sempre “da ...