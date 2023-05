Mustafa Ali | “Vi dico per chi tifero’ tra Rollins e Styles”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 maggio 2023) Tra poco meno di due settimane andrà in scena in Arabia Saudita uno degli eventi piu’ attesi dell’anno, Night of Champions. Uno degli incontri piu’ discussi è quello che vedrà protagonisti Sethed AJche si contenderanno il nuovo titolo del mondo di RAW.Ali, che ieri si è guadagnato il diritto di affrontare Gunther, ha espresso il suo parere in merito all’incontro citato poco fa. Un esempio “Nel mio cuore spero che vinca Seth. Il perchè? Beh, è qui tutte le settimane a lottare in ogni evento. La gente lo ama e canta tutta la sua canzone d’ingresso. Merita di rappresentare la nostra compagnia a lungo”.