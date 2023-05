Musetti-Tiafoe oggi | a che ora si ricomincia oggi a Roma | nuovo programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo la sospensione per pia di ieri sera, riprenderà quest’il match tra Lorenzoe Francesvalido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Il nativo di Carrara (testa di serie n.18) e lo statunitense (n.12 del seedign) torneranno in campo nel secondo incontro sulla Grand Stand Arena (quindi dopo Alexei Popyrin-Holger Rune, match inalle ore 11:00, e comunque non prima delle 12:30) e ricominceranno a giocare dal punteggio di 5-7 6-4 2-1 e servizio in favore del nostro portacolori. Ricordiamo che chi vincerà questa partita affronterà poi già questa sera agli ottavi di finale il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.5) e l’altro italiano Lorenzo Sonego. Da segnalare che anche quest’ultimo ...