Musetti agli ottavi degli Internazionali | Tiafoe ko in tre set

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Lorenzosi qualifica per glidi finaleBnl di tennis di Roma battendo in 3 set l'americano Frances. Alla ripresa della partita sospesa ieri sera per la pioggia col punteggio di 5-7 6-4 2-1 per l'italiano, testa di serie numero 18, entrambi i tennisti hanno mantenuto il proprio turno di servizio fino al 5-3 per. Nel turno successivoha perso nuovamente il servizio permettendo all'italiano di chiudere il match per 6-3. Staseraaffronterà il greco Stefanos Tsitsipas che poco fa ha battuto Lorenzo Sonego.