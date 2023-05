(Di martedì 16 maggio 2023)40 Pro è in supersucon unodi200: ecco come approfittarne subito! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

amplia la famiglia con 40, un device che vanta feature avanzate come il display curvo, la ricarica ultra rapida, una potete fotocamera da 50M, la certificazione IP68 per la protezione all'immersione ... Courtesy: x Under Milano Se Milano è la capitale italiana del design, lo smartphone 40 Pro offre un'esperienza utente realmente premium. Tutto è ottimizzato, dal processore

Motorola Edge 40 Pro in offerta su Amazon con quasi 200 euro di sconto TuttoAndroid.net

Motorola Edge 40 Pro si porta a casa ad un prezzo sensazionale grazie agli sconti di Amazon; sarà vostro con soli 849,00€, spese di spedizione incluse. Oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso ...passaporti e patenti digitali e soluzioni di pagamento avanzate che richiedono livelli di sicurezza senza compromessi. Esso sarà disponibile su device selezionati, tra cui il Motorola Edge 30 Ultra e ...