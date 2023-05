Montecorvino Pugliano | tutto pronto per la manifestazione ‘Sport nei parchi’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCresce l’attesa aper l’iniziativa sportiva denominata “Sport nei Parchi”. Un progetto ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i comuni beneficiari e attori e che si terrà venerdì 19 maggio alle ore 17.00 con l’apertura di un nuovo capitolo di “Urban Sport Activity e Weekend” che sorgerà alla frazione di Pagliarone (nell’area adiacente il centro commerciale Decathlon) di. Il Comune diha convintamente aderito a far parte della “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute”, che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport ...