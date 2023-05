Mondiali di Pesca Esche Artificiali | l’Italia sul podio con due bronzi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023) In Bulgaria sulle acque del Fiume Vacha domina la nazione padrone di casa, che con 19 penalità vince la 20a edizione del Mondiale diconda Riva. L’ottima prestazione dei bulgari, non impedisce, alcampione del mondo in carica, di ben figurare e di conquistare con 35 penalità una meritatissima medaglia di bronzo, secondo posto per la Repubblica Ceca con 28 penalità. Gli Azzurri guidati da Marino Poloniato e Gianni Scagnet si confermano tra le migliori squadre del mondo in questa disciplina. Due bulgari anche sui primi due gradini delindividuale, Todor Kostadinov e poi Lusi Dremalov si piazzano davanti all’azzurro Davide Nedrotti, che dopo aver conquistato lo scorso anno due ori internazionali con le nazionali di due diverse specialità, conquista a soli 19 anni la ...