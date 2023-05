Molestata da un 50enne mentre andava all’università | una ragazza filma tutto e lo diffonde su TikTok

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) Due milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti. Una studentessa universitaria di 20 anni, nata in Italia da genitori nigeriani, è finita in una bufera social dopo aver registrato e diffuso un video su(ora rimosso) di un uomo che l’ha. I fatti delto risalgono al primo maggio e la giovane era in attesa del bus nel quartiere Tor Bella Monaca (Roma) quando è stata avvicinata con una scusa da undentro una Panda azzurra. «Dove devi andare, ti accompagno io? Non ti faccio del male, sono cattolico come te. Dai dai, ripensaci, facciamoci un giro. Non ti va proprio?», le chiede con insistenza nonostante lacontinuasse a rifiutare. «Questo è quello che subiamo ogni ...