Modello 730 | come rimediare in caso di errori od omissioni

(Di martedì 16 maggio 2023) Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di inserire in modo errato alcuni dati, o di non inserirli affatto. Innon si riesca aper tempo, le sanzioni possono essere pesanti. Ecco alcune avvertenze

... del cinque e del due per mille dell'IRPEF nel- 1/2023 . Le schede devono essere consegnate ad un ufficio postale oppure ad intermediari abilitati. A partire dal prossimo periodo d'...Per partecipare, basta collegarsi inquadrando il codice disponibile nella locandina o utilizzando il link presente nella pagina www.agenziaentrate.gov.it > I nostri Uffici > Lombardia >...Un obbligo che riguarda i pensionati non tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi all'INPS o i pensionati che hanno redditi che non entrano delo nelRedditi PF. Soldi ...

Modello 730/2023, corsa all'invio per il rimborso IRPEF in busta paga a luglio Informazione Fiscale

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati, questi dovranno presentare entro il 2 ottobre il Modello 730 (già disponibile, per chi lo volesse, in forma precompilata sul portale ...Hai ricevuto un bene immobile come eredità e non hai ancora formalizzato la successione Ecco le informazioni utili per gestire la dichiarazione dei redditi.