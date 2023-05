Moda o marketing?

Leggi su panorama

(Di martedì 16 maggio 2023) Un tempo scrivere disignificava raccontare di un mondo fantastico e dorato, conosciuto dai pochi perché roba per pochi. Narrazioni di stile e di eleganza, di forme e di tessuti, di colori e di ricami, storie riservate a una élite ristretta perché lasimboleggiava anche uno status sociale. Artefici di questo mondo patinato erano i couturier, personaggi unici e visionari, quasi degli eletti, che grazie alla loro creatività e all’expertise artigianale, a volte autodidatta altre appresa dai Maestri precedenti, davano vita a creazioni uniche dettando tendenze diche quasi sempre andavano di pari passo con gli eventi storici e con i cambiamenti culturali. È un dato di fatto che da sempre laè un organismo in continua evoluzione e che necessita di rinnovarsi, nei contenuti così come nelle dinamiche di ...