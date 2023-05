(Di martedì 16 maggio 2023)è statoal 43? del primo tempo da Simone Inzaghi per un problema muscolare (vedi QUI), ecco il primoriguardo le sue condizioni. INFORTUNIO – Henrikhè stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo nel corso di-Milan a causa di un problema muscolare, al suo posto è entrato Marcelo Brozovic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Prima del fischio dell'arbitro guaio muscolare perda Brozovic. - 40' Maignan salva ancora il MIlan sul colpo di testa di Dzeko da dentro l'area. Miracolo del portiere francese. ...... per un crudele scherzo del destino, i gol di Dzeko earrivano all'8' e all'11', vale a dire gli stessi minuti in cui, il sabato precedente, Leão si era infortunato ed era stato... griffato dalle reti di Dzeko e. L'allenatore piacentino sembra orientato a confermare ... ARGENTINI - 'Correa ha chiesto lui il cambio, non l'avreiperché mi stava soddisfacendo. ...

Mkhitaryan sostituito in Inter-Milan! Aggiornamento sull’infortunio Inter-News.it

Henrikh Mkhitaryan è uscito dal campo al 44' di Inter-Milan per infortunio: risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra che ...Henrikh Mkhitaryan è uscito dal campo al 44' di Inter-Milan per infortunio: problema al quadricipite della gamba destra per l'armeno, che ...