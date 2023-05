Missili Scalp a Kiev | se lanciati dagli aerei possono colpire Mosca

Leggi su panorama

(Di martedì 16 maggio 2023) Stando a quanto riportano l’Associated Press insieme con diverse testate specializzate anche la Gran Bretagna fornirà addestramento ai piloti della forza aerea ucraina. Ma non si tratta, come starebbe accadendo negli Usa, di futuri istruttori, bensì di piloti all’inizio della loro carriera. Secondo quanto rilasciato dalla Difesa di re Carlo terzo, questo sarà un nuovo pacchetto di supporto militare annunciato lunedì 15 maggio dal primo ministro Rishi Sunak durante l’incontro avvenuto appena fuori Londra con Volodymyr Zelensky. E nelle ore successive all’incontro il primo ministro britannico ha specificato che la formazione che sarà data ai militari ucraini sarà propedeutica a quella prevista sugli F-16 di Lockheed-Martin, che pare quindi saranno i velivoli destinati a costituire il prossimo assetto dell’aviazione di. Ma che non sono in forza presso la Raf, quindi ...