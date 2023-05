MILLY CARLUCCI | “BARBARA D’URSO A BALLANDO? NOI NON ABBIAMO DETTO NULLA…”

(Di martedì 16 maggio 2023)commenta le indiscrezioni sul probabile arrivo dinella giuria dicon le Stelle. È ben nota la reciproca stima tra le primedonne di Rai1 e Canale 5 ma complice la notizia odierna dell’addio dellaa Mediaset sono tornate insistenti le voci su un suo approdo nella Tv di Stato. È in corso il tour dicon the Road per cercare nuovi talenti e maestri per lo show del sabato sera di Rai1.si prepara intanto alle tappe di Bergamo (20-21 maggio, Antegnate Gran Shopping), Caserta (27-28 maggio, Centro Commerciale Campania) e Roma (10-11 giugno, Galleria commerciale Porta di Roma). Nel mentre nei social impazza il toto giuria dicon le Stelle che torna ...

Pernon è ancora arrivato il momento di riposarsi: dopo aver concluso l'ultima edizione de Il Cantante Mascherato , ripartirà a breve la nuova edizione di Ballando on the road . Ballando ...Non mancano altre ipotesi , anche in casa Rai : si parla, ad esempio, di Barbara D'Urso come new entry nella giuria dia Ballando con le stelle ...Barbara d'Urso arriva in Rai Cosa c'entraOra è Tv Blog a sparare la bomba, ed a parlare di incomprensioni in fase di rinnovo che hanno portato la Signora di Canale 5 a pensare che, ...

Ballando con le Stelle avrà nuovi giudici, Milly Carlucci cambia tutto ILSIPONTINO.NET

Barbara D'Urso potrebbe lasciare Mediaset, secondo alcuni rumors non avrebbe raggiunto un nuovo accordo con la rete del Biscione ...In attesa di scoprire cosa succederà in autunno alla giuria di Ballando con le Stelle, riparte Ballando on the road con la conduzione di Milly Carlucci. Scopriamo insieme i dettagli!