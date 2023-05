Juventus, possibile assalto a- Savic mentre si pensa al futuro: torna Giuntoli in orbita bianconera, Skriniar verso il, Samuel Umtiti nel mirino dell'Inter. In questo articolo si ...... Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj nel reparto arretrato,- Savic, Marcos Antonio e ... sullo sfondo ci sono, Real Madrid e Chelsea, anche se prima c'è una stagione che potrebbe ancora ...... le cose potrebbe cambiare dato che ilpotrebbe offrire il rinnovo del prestito senza ...Lazio che potrebbe accettarlo in contropartita tecnica per l'acquisto da parte dei bianconeri di- ...

Milinkovic, PSG al lavoro sottotraccia per convincere il Sergente Calciomercato.com

Il Paris Saint-Germain si muove sottotraccia per Milinkovic. Lo scrive oggi il Tempo tornando a fare il punto sul futuro del centrocampista, che molto difficilmente arriverà a lasciare la Lazio a para ...Lazio, Milinkovic-Savic tra Champions e futuro – Milinkovic-Savic ... Attenzione poi, come riportato da “Il Tempo“, al sempre vigile PSG che questa Estate opererà grandi cambiamenti, provando a ...