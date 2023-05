Milano | salva la vicina da uno stupro | il 94enne eroe premiato dalla Regione

(Di martedì 16 maggio 2023) Leggi Anche, uomo le entra in casa e tenta di violentarla: arrestato 'Questo premio è per dire grazie a Bruno che ha dimostrato coraggio e un grande senso civico - ha spiegato il presidente ...

Bruno, originario della provincia di Ragusa, ha trascorso la sua vita a Milano dove ha lavorato nel settore delle risorse umane. 'Non bisogna esitare in quei momenti, è stato tutto un istinto - ha detto.

MILANO (ITALPRESS) - Bruno, il 94enne che ha salvato una vittima di stupro in un appartamento di Milano, ha ricevuto oggi a Palazzo Lombardia un premio dal presidente della Regione Lombardia. Ha salvato la sua vicina di casa da un tentativo di violenza e per questo il signor Bruno, 94 anni, è stato premiato.