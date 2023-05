Milan | senza errori arbitrali vale poco | Inter in finale di Champions League

(Di martedì 16 maggio 2023)indisconfitto anche nella gara di ritorno, con gol di Lautaro Martinez.ditermina 1-0. I rossoneri in due partite non sono riusciti mai a segnare contro la squadra dì Simone Inzaghi. Nemmeno la pre, evanescente, di Leao serve a dare la scossa giusta alla squadra di Pioli. Ilnel primo tempo aggredisce, ma costruisce, ma si divora una colossale occasione gol con Brahim Diaz che sbaglia un rigore in movimentomarcatura. Nella ripresa i rossoneri fanno molto meno, mentre l’tiene bene in difesa. Poi Inzaghi indovina il cambio ed inserisce Lukaku al posto di ...

Tiro dello spagnolo troppo debole, Onana parapatimenti - 10' Ancora un'occasione per il. Giroud viene anticipato, nell'area piccola, da Darmian mentre era pronto per colpire di testa - 8'...Fabrizio Ravanelli (LaPresse) - Calciomercato.itRavanelli ha parlato anche della semifinale di Champions tra Inter e: 'Per ilsarà davvero difficile, non è una squadra al top. Il calcio ...Siamo stati bravi nonostante la loro assenza, con finali giocatedi loro. Lukaku ha lavorato ... Sulposso dire che sappiamo che ci sono insidie, ma tutti insieme cercheremo di uscirne nel ...

93' Termina qui il match. Milan eliminato dalla Champions League in Semifinale. 92' Lukaku prova la botta di sinistro, Maignan si oppone come può e salva ancora la porta ...Pagelle e tabellino del match di Champions League, valevole per la semifinale di ritorno tra i nerazzurri e i rossoneri ...