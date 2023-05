Milan | Scaroni | «Atmosfera magica | sono ottimista»

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Paolo, presidente del, prima del calcio d’inizio della sfida dei rossoneri contro l’Inter in semifinale Paoloha parlato a Sky Sport nel pre partita di Inter-di Champions League. Di seguito le sue parole. OTTIMISMO – «Devo essereper forza altrimenti questo mi dà un po’ di ansia. Abbiamo vinto 4-0 a Napoli, chi l’avrebbe mai detto. Questa sera abbiamo Leao, che l’altra sera non avevamo»– «L’di questo derby è. Mi piacciono i tifosi che hanno un atteggiamento amichevole, cosa non scontata nei derby» PRONOSTICO – «Beh, che vinciamo. Non mi chiedete però marcatori e punteggio… (ride, ndr)» LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

