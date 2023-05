Milan-Kamada? Il Napoli ha pronta l'alternativa

Commenta per primo Ilvuole almeno un colpo a centrocampo per la prossima stagione e oltre a, che piace molto e per cui c'è già un principio di intesa, ma è considerato più un trequartista atipico che non un ...... Il club sarebbe interessato al trequartista giapponese; Altri club si contendono, come Newcastle, Borussia Dortmund, Napoli e Juventus; Inoltre, ilmonitora i profili di Palacios ...in vantaggio sul Napoli . Chi è, obiettivo die Napoli . Daichi, 27 anni da compiere ad agosto, è un centrocampista giapponese capace di abbinare tecnica e ...

Chi è Kamada, il jolly di centrocampo che fa litigare Milan e Napoli Virgilio Sport

Il Napoli vuole Kamada, ma c'è molta concorrenza. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha preparato un piano b. La pratica scudetto è stata archiviata e ora, in zona Napoli, si accendono i riflettori sul m ...Daichi Kamada è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli. Il problema è che i club interessati al giapponese sono molti ...