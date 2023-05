Milan | Bennacer operato in artroscopia | stop di 6 mesi

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) “ACcomunica che questa mattina, a Lione, Ismaëlè stato sottoposto addel ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo. I tempi di recupero si stimano in almeno 6”. Lo fa sapere la società rossonera, in merito alle condizioni del centrocampista ex Empoli, che ha chiuso la sua stagione in anticipo dopo l’infortunio nella semifinale di Champions di andata contro l’Inter. SportFace.