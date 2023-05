Milan | Bennacer operato al ginocchio | 6 mesi di stop

Il centrocampista si è infortunato durante la semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter (Fotogramma/Ipa) Il centrocampista delIsmaelsi è operato questa mattina al ginocchio destro infortunato nel corso della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. Lo rende noto il club rossonero con un ...Almeno sei mesi di stop. Questo ciò che attende il giocatore delIsmael, operato in mattinata a Lione con intervento in artroscopia al ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale - spiega il club in un comunicato - è stata eseguita con ...Le deseamos suerte para la operación de mañana", adelantó Pioli sobre la intervención de, ... adelantó el mediocampista Sandro Tonali, una de las figuras delque ganó la edición 2021 - ...

Il Milan dovrà fare a meno di Ismael Bennacer per almeno sei mesi. E' questo il responso dello staff medico rossonero dopo l'operazione al ginocchio destro che il centrocampista algerino si è ...Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, dovrà restare ai box per infortunio per almeno 6 mesi, come annunciato con un comunicato ufficiale dalla società rossonera: "AC Milan comunica che questa mat ...