Milan | Bennacer operato al ginocchio | 6 mesi di stop

Il centrocampista delIsmaelsi è operato questa mattina al ginocchio destro infortunato nel corso della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. Lo rende noto il club rossonero con un ...Assente l'algerinoche, operato al ginocchio, ne avrà per molti mesi. Squadra che vince ... Inter più forte, se segna per prima è finita Il doppio ex all'AGI: mi aspetto unpiù ...... il mister milanista recupera Rafael Leao, ma dovrà fare a meno di Ismael, infortunatosi ... Euroderby Inter -: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma martedì 16 maggio alle ...

Milano, 16 mag. – (Adnkronos) – Il centrocampista del Milan Ismael infortunato nel corso della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter. Lo rende noto il club rossonero con un comunicato ...Le scelte di Inzaghi e Pioli per la stracittadina che mette in palio la qualificazione alla finale di Champions League ...