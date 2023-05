Milan battuto 1 - 0 | l' Inter è in finale di Champions League

L'Inter è la prima finalista della Champions League 2022 - '23 dopo aver1 - 0 ilnella semifinale di ritorno. La rete della vittoria l'ha realizzata Lautaro Martinez al 29' della ripresa. All'andata i nerazzurri si erano imposti 2 - 0. Nella finale di ...Un secondo round decisamente bruttino, per essere il penultimo atto di Champions, ma che comunque ha offerto all'opportunità di indirizzare la sfida a proprio favore. Opportunità non sfruttata ......Onana blocca la palla a terra! 10' sugli sviluppi del calcio d'angoloda Tonali, Dzeko allontana la palla 9' cross di Giroud deviato in calcio d'angolo. 8' possesso palla prolungato del...

Champions League, Inter-Milan 1-0: Lautaro trascina i nerazzurri alla finale di Istanbul RaiNews

La notte dei sogni a San Siro si colora di nerazzurro. Con l'1-0 di stasera contro il Milan, battuto durante il derby della Madonnina che valeva la finale di Champions League, l'Inter vola a Istanbul ...(ANSA) - MILANO, 16 MAG - L'Inter è la prima finalista della Champions League 2022-'23 dopo aver battuto 1-0 il Milan nella semifinale di ritorno. La rete della vittoria ...