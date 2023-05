Milan | 14 anni fa l’ultima presenza di Shevchenko con il Diavolo | News

Ilvinse infatti all'andata 2 - 0 (Stam e Shevchenko), mentre al ritorno la gara fu sospesa ... Quasi vent'dopo, le due squadre si sono tornate a sfidare all'andata con i nerazzurri che hanno ...Sia ilche l'Inter vogliono ridurre i costi, pur avendo più ricavi della Fiorentina. Io non posso spendere ogni40 milioni per le perdite che abbiamo. La Fiorentina non avrà mai problemi ...Dopo ho cercato di essere esempio e trascinatore di questi valori , ma vivere questa maglia per me è stato come vivere per dodiciin un sogno'. 'Anno aldifficile, ho fatto di tutto per ...

Ceferin a Inter-Milan: il calcio italiano, gli anni '90 e gli stadi vecchi Tuttosport

Sin dal primo pomeriggio poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, e polizia locale di Milano sono impegnati , anche in centro città, a monitorare e ...Tantissimi i volti noti in tribuna, da Amadeus a Elenoire Casalegno, da Nicola Savino a Paolo Bonolis. Ma ci sono anche dj Tiesto, l’attrice Matilde Gioli, la soubrette Elenoire Casalegno, il cestista ...