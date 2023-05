Migranti | Valenti | Ecco il mio piano per l' estate | accoglienza dignitosa per tutti | rimpatri entro un mese per chi arriva da Paesi sicuri

(Di martedì 16 maggio 2023) Il commissario per l'emergenza: "Dall'1 giugno a Lampedusa cambia tutto,la Croce Rossa. Subito mille nuovi posti in una decina di hotspot in Sicilia e Calabria, anche in beni confiscati alle mafie"

... uno triennale per Lampedusa e l'altro quadro che di fatto vedrà la Cri agire dove le emergenze per la primissima accoglienza deilo richiederanno. "Ad esempio - ha puntualizzato- ...... degli uomini, delle donne e dei bambini che arrivano - ha detto il Commissario all'EmergenzaValerio- siamo orgogliosi di poter lavorare con il Governo a questa sfida e ringraziamo ...... la Croce Rossa Italiana gestirà l'hostpot di Lampedusa: "Garantire aiun'accoglienza degna per esseri umani" Chi è Valerio, il commissario per l'emergenza immigrazione ...

Migranti, Valenti: "Governo impegnato, rimpatri si devono fare" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Si delinea sempre più il quadro dell’accoglienza dei migranti in Italia voluta dal Governo per mano del prefetto Valerio Valenti nel ruolo di commissario all’Emergenza. Un quadro nel quale si prevede ...Repubblica intervista il commissario per l'emergenza migranti Valerio Valenti chiedendogli se sia pronto il suo piano per l’estate. “Si comincia subito con Lampedusa – risponde Valente – dove dal ...