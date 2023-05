(Di martedì 16 maggio 2023) "Si è qui la, avremo l'occasione di continuare a confrontarci. Spero di poter cooperare con il governono, non si puòl'davanti a questa pressione" dei flussi ...

Lo ha detto il presidente francese Emanuelal Tg3"Dobbiamo poter accogliere chi viene da paesi in guerra e contro i trafficanti, serve la solidarietà europea e l'efficacia delle nostre ......un suo possibile incontro con la premier Giorgia Meloni dopo le tensioni sulla questione. "Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra e contro i trafficanti - ha aggiunto-......un suo possibile incontro con la premier Giorgia Meloni dopo le tensioni sulla questione. ' Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra e contro i trafficanti - ha aggiunto...

Migranti, Macron: vedrò Meloni, non si può lasciare sola Italia Agenzia askanews

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato con i giornalisti all’arrivo al summit del Consiglio d’Europa a Reykjavik, dopo le polemiche delle scorse settimane: «Meloni è qui, la vedrò. Servono ...Arrivato a Reykjavik per il Consiglio d'Europa, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha definito "inaccettabile" e "inqualificabile" l'aggressione ai danni del nipote della consor ...