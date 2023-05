Migranti | Macron tenta di ricucire | “L’Italia non può essere lasciata sola Servono soluzioni comuni”

(Di martedì 16 maggio 2023) Il presidente francese Emmanuelaggiusta il tiro delle posizioni versosulla questione deie, a margine del Consiglio d’Europa a Reykjavik, usa toni da pompiere, dopo le aspre polemiche sollevate da esponenti del suo partito verso il nostro governo. Riconoscendo la “forte pressione” che subiscee ammettendo che “non puòda”.di: “suinon può” “C’è soprattutto necessità di cooperare per le frontiere, perché non sottovaluto cheè il Paese di primo approdo: subisce forte ...

...un suo possibile incontro con la premier Giorgia Meloni dopo le tensioni sulla questione. "Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra e contro i trafficanti " ha aggiunto"...Almeno nelle intenzioni di Emmanuel. Dopo gli attacchi d'oltralpe al governo Meloni per la gestione della questione, l'intento del presidente francese sembra voler essere quello di ......presidente francese Emmanueldopo le tensioni degli ultimi mesi culminate con l'attacco del partito del capo dell'Eliseo al governo italiano sul dossier. "Immagino che vedrò...

Migranti, Macron: "Non si può lasciare l'Italia sola" TGCOM

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al IV vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa, in corso a Reykjavìk, ha ...Reykjavik, 16 mag. "Avrò modo di vedere tutti, da qui vado diretta in Giappone per il G7, quindi sono lunghe giornate nelle quali tutti parleremo con tutti". Lo ha… Leggi ...