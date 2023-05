Migliori Estensioni Chrome 2023 per tutti gli usi

Leggi su navigaweb

(Di martedì 16 maggio 2023) Il browser Googleè il browser di riferimento per molti utenti PC e Mac, anche grazie all'elevato numero diche possiamo aggiungere per portare diversi tipi di funzionalità alla navigazione su internet e per aggiungere funzioni utili alla sicurezza, alla produttività o per nascondere l'identità mentre navighiamo. Nella guida che segue vi mostreremo leperda scaricare subito sul nostro browser, tutte pensate per migliorare la navigazione sui principali siti web, per integrare tutte le novità del momento (come l'intelligenza artificiale e le connessioni VPN) e per migliorare la produttività al lavoro o durante lo studio. LEGGI ANCHE -> Aggiornaresu PC e scaricare l'ultima versione, quella giusta 1) Intelligenza ...