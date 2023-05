Microsoft – Activision | L’Antitrust UE approva l’acquisizione

(Di martedì 16 maggio 2023) Secondo le indiscrezioni provenienti da Reuters, sembra che l’zione deldida parte disia stata confermata dalla Commissione Europea. Questo affare di valore stimato intorno ai 70 miliardi di dollari è stato oggetto di un’attenta analisi per valutare i rischi di monopolio e i possibili danni alla concorrenza. La decisione deleuropea è stata accompagnata da alcune condizioni imposte aper garantire la distribuzione dei videogiochie promuovere la concorrenza nel settore. I “rimedi strutturali” diLa Commissione Europea ha dichiarato cheha proposto dei “rimedi strutturali” per affrontare le preoccupazioni sollevate riguardo all’impatto ...

... l'Ue ha rilevato che"non avrebbe alcun incentivo a rifiutare la distribuzione dei giochi dia Sony" e che "anche sedecidesse di ritirare i giochi didalla ...hanno deciso di appellarsi alla sentenza della CMA . TagsBlizzardUEL'Unione Europea d il via libera alle nozze fraBlizzard regalando ai due colossi un barlume di speranza sulla loro unione, fermata da Gran Bretagna e Stati Uniti. Il via libera europeo segue le concessioni effettuate da ...

Microsoft compra Activision, via libera dalla Commissione Europea! HDblog

Microsoft ha ottenuto finalmente il via libera dalla Commissione Europea per l'acquisizione di Activision Blizzard.L'Antitrust dell`Unione Europea ha approvato il piano di acquisizione del gigante di videogiochi Activision Blizzard da parte di Microsoft. Secondo quanto riporta un comunicato, il via ...