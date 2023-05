Michela Murgia risponde a Roberto Burioni | “Come fa un medico serio a parlare di me senza avere visto la cartella clinica?

(Di martedì 16 maggio 2023), ospite di Quante Storie, il programma di Giorgio Zanchini su RaiTre, ha parlato dell’importanza di usare le parole giuste, anche e forse soprattutto nel racconto della malattia: “Le parole sono importanti, ci si ammala anche di parole: la comunicazione ha un valore cruciale, io non voglio alzarmi la mattina sapendo che devo andare a combattere una guerra.dice il miola guerra presuppone un vincitore e un vinto, invece qui non c’è una vittoria o una sconfitta, è uno degli eventi della vita”. E la scrittrice che ha detto al Corriere della Sera diun cancro al rene al quarto stadio, ha poi voluto ribattere a: “Lui pe esempio mi ha deluso molto. Mafa un...

Sono le parole della scrittriceospite oggi della trasmissione ' Quante Storie ' di Giorgio Zanchini. Sempre in tema di parole, la scrittrice si è detta molto delusa dalle parole del ...Dopo l'annuncio shock del tumore al quarto stadio,è prevista in più di un incontro al Salone, ma il più atteso è quello del 19 maggio in cui parlerà del suo nuovo libro, Tre ciotole ...La scrittrice, ospite oggi della trasmissione "Quante Storie" condotta da Giorgio Zanchini ha raccontato com'è nato il suo ultimo libro "Tre ciotole, rituali per un anno di crisi" nato in seguito al ...

Sono dodici le storie del nuovo libro di Michela Murgia “Tre ciotole. Rituale per un anno di crisi” (Mondadori) e hanno tutte una complessità narrativa in cui riflessioni su singole esistenze colte in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...