Michela Murgia | ' Io e Claudia coppia omogenitoriale | siamo le madri di Raphael'

Oggi, 16 maggio, è uscito 'Tre Ciotole', il nuovo libro di. 'Quando ho preso la decisione di scrivere ...A proposito di ciò ha elogiato la scrittricee la collega Concita De Gregorio, per essersi complimentata per il loro coraggio: 'Ammiro la loro forza e la lucidità che hanno di pensare ...Estratto dell'articolo di www.today.itcon claudiatorna a raccontare le dinamiche della sua famiglia queer in un post che spiega il legame profondo tra lei, Claudia e il loro figlio Raphael. Poco più di una ...

Michela Murgia torna in Tv, l'accusa a Burioni: «Ci si ammala anche di parole: le sue mi hanno delusa» Open

Michela Murgia si è detta delusa dalle parole di Roberto Burioni che aveva commentato la notizia della sua malattia: “Burioni per esempio mi ha deluso molto. Ma come fa un medico serio a dare giudizi ...Michela Murgia: “Burioni mi ha delusa molto. Ma come fa un medico serio a dare giudizi, a parlare di me senza aver visto la mia cartella ...