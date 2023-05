Michael Douglas | Palma d’oro d’onore a Cannes Ve lo ricordate 30 anni fa con Sharon

Leggi su dilei

(Di martedì 16 maggio 2023) Il Festival di2023 rende omaggio acon laper i suoi 50di carriera. La premiazione è proprio per la cerimonia di apertura, il 16 maggio, trasmessa in diretta su France 2.al Festival di: scintille conStoneè ormai di casa al Festival di, da quando nel lontano 1979 era approdato sulla Croisette con Jane Fonda e Jack Lemmon per presentare La Sindrome cinese. Ma nel 1992, oltre 20fa, la sua presenza è stata memorabile al fianco della bellissimaStone per Basic Instinct, film che ha lanciato l’attrice e ...