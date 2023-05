«Mi ricorda Magneto | odia l’umanità» | Elon Musk attacca Soros che ha venduto le azioni Tesla

(Di martedì 16 maggio 2023) «mi». E a chi gli chiede un chiarimento, risponde: «Tu presumi che lui abbia buone intenzioni, ma non è così. Vuole erodere il tessuto stesso della civiltà,». A scriverlo sul suo social network è, chefrontalmente l’imprenditore, banchiere e filantropo ungherese naturalizzato statunitense George. Un inedito per lui, spesso bersaglio di teorie del complotto e antisemite, ma che stavolta viene paragonato all’antieroe della Marvel, sopravvissuto all’Olocausto e convinto sostenitore della superiorità dei mutanti sugli umani. Il giornalista Brian Krassenstein risponde al patron di Twitter, cercando di far emergere le contraddizioni del suo ragionamento ...

Il fondatore di Tesla e Space X, nonché proprietario di Twitter, ha scritto una serie di messaggi contro il filantropo dopo che il Soros Fund Management ha rivelato di non possedere più azioni Tesla ...