“Mi frega le motoseghe” Corona scatenato su Totti e Ilary

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) Mauro, alpinista e scrittore, è come di consueto ospite d'apertura dell'edizione del 16 maggio di Cartabianca, talk show di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Uno dei volti noti del programma interloquisce con la padrona di casa, affrontando diverse tematiche. La prima su cui si sono soffermati è quella della storia volenteroso pensionato di Barlassina, in provincia di Monza, che si è visto recapitare una multa di 882 euro per aver tappato una buca in strada di propria iniziativa: “Si deve fare un plauso a chi si dà da fare per migliorare la situazione. Pensate se ogni romano rattopasse una buca…. Quando si fa del bene bisogna eliminare le responsabilità”. E a proposito di romanischerza pure sulla controversa separazione tra FrancescoBlasi, con la rottura tra i due che è finita ...